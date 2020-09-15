Edirne'de tır şoförünü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Tır şoförleri Erdal Uslu ile R.Ç. arasında dün park sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Uslu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne 'de çıkan kavgada tır şoförünü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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