Edirne'de tır şoförünü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de çıkan kavgada tır şoförünü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki tesiste çıkan kavgada Erdal Uslu'yu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tır şoförleri Erdal Uslu ile R.Ç. arasında dün park sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Uslu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Zanlı R.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:11 - Kaynak: AA
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