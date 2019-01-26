Edirne'de Tır Yan Yattı, Sürücü Yaralandı
53 dakika önce
Edirne'de Kapıkule'den çıkış yaptıktan sonra İstanbul istikametine seyir halinde olan bir tır, iddiaya göre sürücüsünün uyuması üzerine yan yattı.
Edirne
'de Kapıkule'den çıkış yaptıktan sonra İstanbul
istikametine seyir halinde olan bir tır, iddiaya göre sürücüsünün uyuması üzerine yan yattı. Tır sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolunun Edirne gişeler çıkışının ardından 3. kilometresinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan yiyecek yüklü 33 CEV 50 plakalı tır çekicisi ve 33 E 0301 dorsesi, iddiaya göre sürücüsünün uyuması üzerine otoyol kenarında bulunan su kanallarına girdi. Tır sürücüsünün son anda hamle yapması üzerine otoyol üzerinde bulunan köprü ayaklarına vurmadan tır ve dorsesi yan yattı.
Araçta maddi hasar oluşurken, tır sürücüsünün ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dorseden otoyola savrulan gıda maddelerinin karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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