Edirne'de tırın sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Edirne'nin havsa ilçesinde tırın otomobili sıkıştırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, Havsa Uzunköprü karayolu mevkiinde meydana geldi. 46 P 3283 plakalı otomobil, iddiaya göre sol şeritte ilerlerken orta şeritte ilerleyen tırın sıkıştırması sonucu refüje çarparak takla attı. Otomobil ters dönerken, içinde bulunanlar araçtan çıkıp 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar.

Yaralılar ifadelerinde, plakasını alamadıkları bir tırın kendilerini sıkıştırdığını söyleyerek, "Sol şeritten giderken, orta şeritteki tır bizi sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı" dediler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE