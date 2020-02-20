Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Orhan Nur idaresindeki 17 RS 612 plakalı otomobil, Gelibolu-Keşan yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında, aynı yönde seyir halinde olan, A.Y'nin kullandığı 45 VA 8971 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Nur'un cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.Y, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.