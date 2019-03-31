Edirne'de Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde CHP Kazandı.
36 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Edirne'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Meriç - Erol Dübek - CHP.
Resmi olmayan sonuçlara göre Edirne
'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Meriç
- Erol Dübek
- CHP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:02 Kaynak: AA
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