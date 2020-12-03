Edirne'de toplu ulaşım güzergahları ve çalışma saatlerine "kısıtlama" düzenlemesi - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa kısıtlamaları nedeniyle toplu taşıma güzergahları ve minibüs saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Serhad Birlik Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanacak kısıtlamalara göre düzenleme yapıldığını bildirdi.

Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalara göre düzenleme yapıldığını aktaran Giyik, şunları kaydetti:

"Hafta içi tüm güzergahlar 07.00-21.00 saatleri arası normal çalışmaya devam edecektir. 21.00'dan sonra araçlar çalışmayacaktır. Hafta sonu çalışılacak güzergahlar,1A - 2A - 2B - 3 - 3A - 5A - 6A - ve 7E olacaktır."