Edirne'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Plan Bütçe Komisyonunun maliyet hesaplamalarını yaparak meclise önerisini sunduğunu belirten Gürkan, toplu ulaşımla ilgili en son fiyat düzenlemesinin 2 yıl önce yapıldığını söyledi.

Toplantıda oy birliğiyle alınan kararla toplu ulaşımda 2 lira15 kuruş olan öğrenci indi-bindi fiyatı 2 lira 50 kuruşa, sivil indi-bindi fiyatı ise 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

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