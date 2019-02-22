Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" Yapılacak

Edirne'de "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" Yapılacak

36 dakika önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği tarafından, "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Edirne'de
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği tarafından, "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenecek futbol turnuvasına, 8 kadın takımının başvurduğu duyuruldu.

Turnuvanın ilk karşılaşmasının, 25 Şubat Pazartesi günü İlhami Ertem Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in de katılımıyla yapılacağı belirtildi.

Organizasyonun final karşılaşmasının ise 8 Mart Cuma günü oynanacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:48 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Futbol, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Tolgay ile Yaşadığımız Pozisyonda Hile Yaptım Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak

PSG'den Ayrılan Lassana Diarra, Futbol Hayatına Noktayı Koydu Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:24:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]