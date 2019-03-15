Son Dakika Haberleri: Edirne'de Torbacılara Operasyon: 14 Gözaltı

Edirne'de Torbacılara Operasyon: 14 Gözaltı

1 saat önce

EDİRNE'de polis tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1 kilo skunk ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Torbacılara Operasyon: 14 Gözaltı, System.String[]
EDİRNE'de polis tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1 kilo skunk ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte okul ve gençlerin gittiği eğlence yerleri önünde torbacıların uyuşturucu sattığı yönünde ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır kilitli poşetler içinde 1 kilo sentetik uyuşturucu skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen TL ve euro, uyuşturucu kullanımı için düzenek ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

Polis, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti! Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Torbacılara Operasyon: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]