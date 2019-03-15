Edirne'de Torbacılara Operasyon: 14 Gözaltı
1 saat önce
EDİRNE'de polis tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1 kilo skunk ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE'de polis tarafından, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1 kilo skunk ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte okul ve gençlerin gittiği eğlence yerleri önünde torbacıların uyuşturucu sattığı yönünde ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır kilitli poşetler içinde 1 kilo sentetik uyuşturucu skunk, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen TL ve euro, uyuşturucu kullanımı için düzenek ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:40 Kaynak: DHA
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