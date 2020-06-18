Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı - Son Dakika

Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı

EDİRNE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı.

Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı, System.String[]
EDİRNE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı. Kentteki trafik ışıklarında da 'Maske tak' yazısı uygulanmaya başlanırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,  "Edirne'de son 1 aydır sıfır vakayla gidiyorduk.Ancak pozitif sayıları artmaya başladı. Bu vakalar şehir dışından gelenler ama dışarıdan da gelse bu, Edirne kayıtlarına geçiyor. Endişe verici bir durum" dedi.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınına karşı alnınan önlemlere Edirne'de yenileri eklendi. Kentte trafiğe kapalı caddeler ile pazar yerleri ve sosyal toplanma alanlarına maskesiz giriş yasaklandı. Edirne Valiliği Pandemi Kurulu tarafından alınan karar, camiler ile belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara duyuruldu.

Polis ekipleri de maske takılma zorunluluğu olan noktalarda denetimleri arttırdı. Valilik ve belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü kentte, Edirne Belediyesi tüm trafik ışıklarında 'Maske Tak' uyarısına geçti.

Edirne Belediye Başkanı  Recep Gürkan yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye olarak Covid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Yeni normalleşme dönemine girdik ama mücadele bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımızın açıkladığı gibi mücadele devam ediyor. Bu mücadele vaka sayısı sıfıra düşene kadar devam edecek. Edirne Belediyesi olarak daha önce trafik ışıklarında, kırmızı ışığa   'Evde Kal', yeşil ışığı da 'Eve Git' uyarısı yazmıştık. Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı kararla artık sokağa çıkma yasağı yok. Ama bütün iller, sokağa

maske takmadan çıkma yasağı getiriyor. Biz de bu anlamda ilk olalım, öncü olalım istedik. Edirne'deki tüm trafik ışıklarına 'Maske Tak' yazısı yapıştırıyoruz. Bunun anlamı da, kırmızı da olsa yeşil de olsa maskeni tak. Yani her ortamda maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, hijyen kurallarına riayet edelim"dedi.

'VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR'

Kentteki vaka sayısının sorulması üzerine Gürkan, son günlerde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Edirne'de son 1 aydır sıfır vakayla gidiyorduk ama son bir kaç gündür vaka sayısı görülmeye başlandı. Maalesef pozitif sayıları artmaya başladı. Bu vakalar şehir dışından gelenler ama  Edirne kayıtlarına geçiyor. Bu endişe verici bir durum, bu yüzden ne olur maskemizi takalım. Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 700'lere düşmüştü. Bugün baktığımızda günlük pozitif vaka sayısı bin 500'lere çıktı. Demek ki burada bir sorun var. Bunu sadece Edirne'de değil, Türkiye'nin her şehrinde, her noktasında görüyoruz. Sokakta 100 vatandaş varsa yarısında maske var, yarısında yok. Edirne'de hiç önlemleri azaltmadık aksine iş yerlerini toplu taşıma yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyoruz" dedi.

'TRAFİĞE KAPALI CADDELERDE MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI GETİRDİK'

Başkan Gürkan, son olarak kentte trafiğe kapalı caddelere maske takmadan girişlere yasak getirdiklerini söyledi. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu tarafından bu kararın alındığını anlatan Gürkan, "Dün valimiz ile biraraya gelerek, maskesiz sokağa çıkma yasağını görüştük, sanırım yakında Edirne'de maskesiz sokağa çıkma yasağı alınacak. Kentte şu an trafiğe kapalı olan cadde ve sokaklarda maske takmadan giriş yasağı getirdik. Edirne'de trafiğe kapalı Tahmis, Saraçlar, Zindanaltı, Çilingirler, Balıkpazarı gibi yayanın yoğun olduğu tüm caddelerimiz, sosyal toplanma merkezlerimiz, pazar yerlerimiz, AVM ile bunların tümü, maske zorunluluğuna tabi. Bu alanlara maskesiz girmek yasak" diye konuştu.

Gürkan daha sonra trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ni gezerek vatandaşları maske takmaları yönünde uyardı.


- Edirne
Recep Gürkan, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasaklandı - Son Dakika

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