Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasağı - Son Dakika

Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasağı

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınında sayının artmasıyla birlikte Edirne'de tedbirler artırıldı.

Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasağı, System.String[]

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınında sayının artmasıyla birlikte Edirne'de tedbirler artırıldı. Kentte trafiğe kapalı kalabalık caddelere maskesiz girişler yasaklanırken, Edirne Belediyesi kavşaklardaki  trafik ışıklarına 'Maske tak' yazısı ile trafikteki vatandaşı salgına karşı uyarırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne'de  son 1 aydır sıfır vaka ile gidiyorduk ama son birkaç gündür vaka sayısı görülmeye başlandı. Maalesef pozitif sayıları artmaya başlandı. Bu vakalar şehir dışından gelenler ama dışarıdan da gelse bu, Edirne kayıtlarına geçiyor. Endişe verici bir durum" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınında sayının artmasıyla birlikte Edirne'de tedbirler artırıldı. Kentte trafiğe kapalı kalabalık caddeler, pazar yerleri ve sosyal toplanma alanlarına maskesiz girişler yasaklandı. Edirne Valiliği Pandemi Kurulu tarafından alınan karar, camii ve belediye hoparlörlerinden anonslarla halka duyuruldu. Polis ekipleri maske takılma zorunluluğu olan yerlerde denetimleri artırarak vatandaşı sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı. Kente valilik ve belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürürken market ve alışveriş yerlerinde tedbirlerin devam ettiği görüldü. Edirne Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kentteki tüm trafik ışıklarına daha önce 'Evde Kal', Eve Git' uyarılarını silerek 'Maske Tak' yazısı ile değiştirdi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bütün Türkiye olarak kovid ile mücadelemiz devam ediyor. Yeni normalleşme dönemine girdik ama mücadele bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanımızın açıkladığı gibi mücadele devam ediyor. Bu mücadele sıfıra düşene kadar devam edecek. Edirne Belediyesi olarak daha önce trafik ışıklarında, kırmızı ışığa  'Evde Kal', yeşil ışığı da 'Eve Git' uyarısı yazmıştık. Cumhurbaşkanlığının aldığı kararla artık sokağa çıkma yasağı yok. Ama bütün illerde sokağa maske takmadan çıkma  yasağı getiriyor. Bizde bu anlamda ilk olalım, öncü olalım istedik. Edirne'deki tüm trafik ışıklarında evde kal, eve git yazılarını çıkartarak hem kırmızı hem de yeşil ışıklara, 'Maske Tak' yazısı yapıştırıyoruz. Bunun anlamı da, kırmızı da olsa yeşilde olsa maskeni tak. Yani her ortamda maskemizi takalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, hijyen kurallarına riayet edelim."dedi.

'VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR'

Bir gazetecinin 'kentte koronavirüs vakası ile ilgili son durum nedir?' sorusuna Gürkan, son günlerde  kentte vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Edirne'de  son 1 aydır sıfır vaka ile gidiyorduk ama son birkaç gündür vaka sayısı görülmeye başlandı. Maalesef pozitif sayıları artmaya başlandı. Bu vakalar şehir dışından gelenler ama dışarıdan da gelse bu, Edirne kayıtlarına geçiyor. Bu endişe verici bir durum, bu yüzden ne olur maskemizi takalım. Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde sayı 700'lere düşmüştü, günlük vaka sayısı.Bugün baktığımızda günlük pozitif vaka sayısı bin 500'lere çıktı. Demek ki burada bir sorun var. Bu sadece Edirne'de değil, Türkiye'nin her şehrinde, her noktasında görüyoruz. Sokakta yüz vatandaş varsa yarısında maske var, yarısında yok. Edirne'de hiç önlemleri azaltmadık aksine iş yerlerini toplu taşıma yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyoruz. "

'TRAFİĞE KAPALI CADDELERDE MASKESİZ ÇIKMA YASAĞI GETİRDİK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, son olarak kentte trafiğe kapalı caddelere maske takmadan girişlere yasak getirdiklerini söyledi. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu tarafından bu kararın alındığını anlatan Gürkan, "Dün Edirne valimiz ile bir araya gelerek maskesiz sokağa çıkma yasağını görüştük, sanırım yakında Edirne'de maskesiz sokağa çıkma yasağı alınacak. Kentte şu an trafiğe kapalı olan cadde ve sokaklarda maske takmadan giriş yasağı getirdik. Edirne'de trafiğe kapalı Tahmis, Saraçlar, Zindanaltı, Çilingirler, Balıkpazarı gibi yayanın yoğun olduğu tüm caddelerimiz, sosyal toplanma merkezlerimiz, pazar yerlerimiz, AVM ile bunların tümü, maske zorunluluğuna tabi. Bu alanlara maskesiz girmek yasak."dedi.Gürkan açıklamanın ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ni gezerek vatandaşı maske takması konusunda uyardı.


Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de trafiğe kapalı caddelere maskesiz giriş yasağı - Son Dakika

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