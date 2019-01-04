Son Dakika Haberleri: Edirne'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 159 Bin 327'ye Ulaştı

Edirne'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 159 Bin 327'ye Ulaştı

2 saat önce

Edirne'de trafiğe kayıtlı 159 bin 327 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

Edirne'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 159 Bin 327'ye Ulaştı, System.String[]
Edirne'de trafiğe kayıtlı 159 bin 327 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, Türkiye'de ocak-kasım döneminde 847 bin 162 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; 215 bin 869 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 631 bin 293 arttı.

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 22 milyon 134 bin 792'den 22 milyon 850 bin 238'e yükseldi.


Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Edirne'de ise trafiğe kayıtlı 159 bin 327 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne, Ekonomi
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