Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bine ulaştı
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Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bine ulaştı

47 dakika önce

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bin 57 oldu .

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bine ulaştı, System.String[]
Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bin 57 oldu .

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Edirne'de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 160 bin 51 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:51 Kaynak: AA
Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne, Güncel
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