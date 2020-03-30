Son Dakika › Güncel › Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 161 bin 192'ye ulaştı - Son Dakika
Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 161 bin 192'ye ulaştı
7 saat önce
Edirne'de trafiğe kayıtlı 161 bin 192 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.
Edirne'de trafiğe kayıtlı 161 bin 192 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'de şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kayıt yaptırdı.
Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 161 bin 192, Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 270 bin 585, Kırklareli'de ise şubat ayı sonu itibarıyla 133 bin 868 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak