Trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu

09.07.2022 14:20

Edirne'de trafik denetiminde görevli polisler, sürücülerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Edirne'de trafik denetiminde görevli polisler, sürücülerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Trafik polisleri sürücülerin bayramını kutladı, kolonya ve şeker ikram etti.

Araçlardaki çocuklara karşılaştıkları trafik ihlallerinde kullanmaları için kırmızı düdük hediye eden ekipler, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kurallarına yönelik bilgilendirdi.

Bayram ziyareti dolayısıyla Niğde'den Edirne'ye gelen Enes Gökdemir, özellikle emniyet kemeri kullanılması ile ilgili tüm sürücülerin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Aracına bindiği gibi emniyet kemerini taktığını anlatan Gökdemir, "Özellikle uzun yollara çıkanlara ve tüm sürücülere emniyet kemeri takmalarını öneriyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır." dedi.

Kendilerini bilgilendiren trafik polislerine teşekkür eden sürücülerden Ramazan Yıldırım ise emniyet mensuplarının bayramda da vatandaşların güvenliği için çalıştığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde durdurulan sürücülerle bayramlaştı Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik denetiminde durdurulan sürücülerle bayramlaştı Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı Karabük Valisi Gürel, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 15:44:01. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement