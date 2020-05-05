Edirne'de Trafik Haftası kapsamında sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

Edirne'de polis, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin giriş ve çıkışında oluşturan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir almaları yönünde uyardı.

Ekipler sürücülere maske de dağıttı.

Hafta kapsamında kentin birçok yerine trafik kurallarını anlatan pankartlar asıldı, billboardlarda bilgilendirme yapıldı.