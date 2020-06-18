Edirne'de trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı "maske tak" çağrısı - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ve yeşil ışığa "maske tak" yazıları yerleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Talatpaşa Bulvarı'ndaki trafik ışıkları önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada salgınla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Normalleşme sürecine girildiğini ancak vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirten Gürkan, "Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı gibi, mücadeleye devam. Türkiye'de hiçbir vaka çıkmayana kadar, ama o noktada bile korunma mücadelemiz devam edecek." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında trafik ışıklarından kırmızıya "evde kal", yeşile ise "eve git' yazıldığını anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığının aldığı karar gereği artık sokağa çıkma kısıtlamaları yok. Ama tüm Türkiye'de yavaş yavaş bütün illere maske zorunluluğu getiriliyor. Biz öncü olalım istedik. Kırmızı da olsa yeşil de olsa maskeni tak. Yani her ortamda mutlaka ve mutlaka maskemizi takalım. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyalım. Hepimizin sağlığı ve güvenliği için maskesiz dışarıya, sokağa çıkmayalım."

Son günlerde vaka sayılarında artış olduğuna değinen Gürkan, "Zannediyorum Edirne'de maske takma zorunluluğu olan iller arasına katılacaktır. Saraçlar Caddesi, Tahmis, Çilingirler, Balıkpazarı, Zindanaltı gibi trafiğe kapalı alanlar, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri maske zorunluluğuna tabi. Maskesiz buralara girmek yasak, cezai işleme tabi." ifadelerini kullandı.

Gürkan, maske takmayan ya da maskesini düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.