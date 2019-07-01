Edirne'de trafik kazaları: 5 yaralı
2 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: AA
'nin Keşan
ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Yeşildal (40) idaresindeki 1 EMH 954 Belçika
plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda trafik levhasına çarptı.
Kazada yaralanan Banu (32), Miraç (8) ve Alperen Yeşildal (5) Keşan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Diğer bir kazada ise İsmail Sadıklar yönetimindeki 25 LV 293 plakalı hafif ticari araç İzzetiye Kavşağı'nda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Sadıklar ve araçta bulunan Alaattin Kırmızıgöz ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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