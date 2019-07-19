Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Emrah Çokal (32) idaresindeki 39 LU 393 plakalı otomobil, Kılıçköy yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Çokal, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişinin cesedi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07 Kaynak: AA
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