Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07 Kaynak: AA
'nin Keşan
ilçesinde trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Emrah
Çokal (32) idaresindeki 39 LU 393 plakalı otomobil, Kılıçköy
yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Çokal, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişinin cesedi Keşan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı