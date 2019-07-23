Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Abdurrahman Bıçak'ın (67) kullandığı 34 TF 79 33 plakalı otomobil, Gülçavuş köyü yakınlarında, Ali Uslu yönetimindeki 41 YS 548 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Bıçak, aracında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdurrahman Bıçak ile beraberindeki eşi Emine Bıçak (58), torunları Bertuğ Batın Bıçak (7), Mert Ayaz Bıçak (4) ile Ali Uslu ve eşi Emine Uslu (56) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıkıştığı yerden çıkartılan Bıçak ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:35 Kaynak: AA
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