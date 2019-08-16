Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Kaykın (46) yönetimindeki OB MX 43 yabancı plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında Hilmi Özkaynak (73) idaresindeki 22 PB 541 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Kaykın ve Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın (41), Zeyne Kaykın (17), Yunus Emre Kaykın (8), Zeynep Balcılar (49) ve Elif Merve Balcılar (21) Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Zeynep Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı Köpek dövüşü kavgasında komşusunu ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]