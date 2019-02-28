Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Enez
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.B'nin kullandığı 34 UD 302 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Hafif yaralanan sürücü E.B. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Enez Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:24 Kaynak: AA
Son Dakika! BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir
Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz
İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
Haydarpaşa Köprüsü'nün Bir Bölümü Yaya ve Araç Trafiğine Açıldı