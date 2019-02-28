Son Dakika Haberleri: Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.B'nin kullandığı 34 UD 302 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hafif yaralanan sürücü E.B. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Enez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Enez, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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