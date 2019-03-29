Son Dakika Haberleri: Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Belediyesi'ne ait Ayhan Şen'in kullandığı 22 HR 525 plakalı kamyon, Yeniimaret Mahallesi'nde Onur Otçu idaresindeki 22 BH 895 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Otçu, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]