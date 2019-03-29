Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Belediyesi'ne ait Ayhan Şen'in kullandığı 22 HR 525 plakalı kamyon, Yeniimaret Mahallesi'nde Onur Otçu idaresindeki 22 BH 895 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Otçu, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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