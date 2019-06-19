Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı
10 dakika önce
Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Keşan
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:48 Kaynak: AA
ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalçın Erol'un kullandığı 39 AAJ 672 plakalı otomobil Siğilli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı halde araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erol, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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