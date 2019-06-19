Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı
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Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

10 dakika önce

Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalçın Erol'un kullandığı 39 AAJ 672 plakalı otomobil Siğilli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı halde araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erol, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Keşan, Güncel
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