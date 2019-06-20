Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Keşan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:28 Kaynak: AA
ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ay
'ın idaresindeki 34 AK 2623 plakalı otomobil, Yenimuhacir
Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Ay ambulansla Keşan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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