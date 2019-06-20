Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı
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Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ay'ın idaresindeki 34 AK 2623 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Ay ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:28 Kaynak: AA
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