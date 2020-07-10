Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan araç istinat duvarına çarparak devrildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan araç istinat duvarına çarparak devrildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı


Kaza, Edirne- Çanakkale Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.G.K. yönetimindeki 22 FZ 977 plakalı araç Çanakkale yönünde ilerliyordu. Keşan girişinde virajı alamayan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından istinat duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolda yan yatan araçtaki 2 kişi bir süre dışarı çıkamadı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtakiler çıkarılırken, kazada yaralanan araç sürücüsü Z.G.K. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan yatan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazada araçta kafesiyle bulunan muhabbet kuşunun zarar görmemesi de teselli kaynağı oldu. - EDİRNE

Çanakkale, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 02:57:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]