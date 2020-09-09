Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de yol kenarında bekleyen otomobile çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Atilla Peköz idaresindeki 34 BTU 730 plakalı panelvan, D -100 kara yolu 28. kilometrede yol kenarında bekleyen Basri Kılıç yönetimindeki 34 HA 5794 plakalı otomobile, ardından bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Peköz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:03 - Kaynak: AA
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