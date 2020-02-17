Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

45 dakika önce

Edirne'de, bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Edirne'de, bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruma kıyafeti ekipmanlarının tam olması şiddetli kazada adeta hayatını kurtardı. Araç sürücüsü de kazayı hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 FC 887 plakalı otomobil sürücüsü ile T.Ç. yönetimindeki 22 AAS 801 plakalı motosiklet çarpıştı. Şiddetli kazada, motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şiddetli kazada, motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruma kıyafetlerinden oluşan ekipmanları adeta hayatını kurtardı. 'Arnavut kaldırımı' olarak bilinen taşlarla kaplı olan caddede motosiklet sürücüsü önce araçtan daha sonra yol zemininde ciddi hasar gördü. Bilinci açık olan fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün ekipmanlarının tam ve donanımlı olması sayesinde olası muhtemel bir can kaybı olayı yaşamaktan kurtuldu. Kazaya karışan söz konusu aracın da hava yastıklarının açılması nedeniyle araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


112 Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü T.Ç.'ye kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE

Motosiklet, Edirne, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi
Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:11:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]