Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
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Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oğuz Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe çıkışında yol kenarında bulunan duvara çarptı.
Kazada sürücünün annesi Ayfer Kılıç, babası Abdullah Kılıç, eşi Simge ve bir yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetti.
Sürücü Kılıç ve diğer kızı Belinay Kılıç ise ağır yaralandı.
Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler devlet hastanesinin morguna götürüldü.
Uzunköprü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:49 Kaynak: AA
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