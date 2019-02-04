Son Dakika Haberleri: Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

31 dakika önce

İpsala ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
İpsala ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine seyreden Özcan Meriç'in kullandığı 59 PM 390 plakalı otomobil, Kumdere kavşağında, Süleyman Demirkaya idaresindeki 34 RB 8625 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Meriç ve Demirkaya ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ümit Katı ve Gönül Demirkaya yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 19:57:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]