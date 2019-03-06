Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
26 dakika önce
Edirne'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edirne
'nin Havsa
ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil ile Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobil Havsa Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Karaduman ile araçlardaki 4 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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