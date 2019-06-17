Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

55 dakika önce

Edirne'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Edirne'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ömer Akça'nın kullandığı 34 AET 432 plakalı otomobille, Kemal Elbüken yönetimindeki 39 LA 401 plakalı otomobil Havsa ilçesi girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Elbüken ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan dört kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1 Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Kemal Elbüken'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Uzunköprü, Babaeski ve Havsa ilçelerini Edirne'ye bağlayan kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Otomobillerin çekiciyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:41 Kaynak: AA
Akça, Havsa, Edirne
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu Kaza yapan motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:36:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]