Edirne'de kahreden olay! Bulgar vatandaşı hamile kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de kahreden olay! Bulgar vatandaşı hamile kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

29.04.2023 20:29
Edirne'de kahreden olay! Bulgar vatandaşı hamile kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti

Edirne'de Bulgaristan plakalı bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada Bulgar vatandaşı hamile kadın karnındaki bebekle hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bulgar uyruklu 3 kişilik aileyi taşıyan B 5698 BT yabancı plakalı otomobil, Edirne'nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü ile çocuğu yaralanırken, hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne'de feci kaza: Hamile kadın karnındaki bebeğiyle can verdi

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve çocuğu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de kahreden olay! Bulgar vatandaşı hamile kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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