Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı

Edirne'de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı

7 saat önce

Edirne'de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralıEDİRNE - Edirne'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında bulunan nehir seddesi duvarına çarpan araç takla attı.

Edirne'de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde kenarında bulunan nehir seddesi duvarına çarpan araç takla attı. Araç sürücüsü C.B. kazada yaralanırken, araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Kaza, Edirne merkez Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 22 BE 025 plakalı bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, cadde kenarında bulunan nehir seddesi duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü C.B. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de trafik kazası, otomobil takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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