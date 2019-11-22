Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muhammed Zarar idaresindeki 22 DU 521 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta Ersan Şen idaresindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatih Sultan, Ersan Şen, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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