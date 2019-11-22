Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:56 Kaynak: AA
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhammed Zarar idaresindeki 22 DU 521 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta Ersan Şen idaresindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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