Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Edirne'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Edirne'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Okçiyanlı idaresindeki 22 S 0085 plakalı servis minibüsü, Kapıkule yolu Sarıbayır mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Hacıalioğulları'na çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaralı Hacıalioğulları, 112 sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada polis ekipleri, kaza mahalinde çevre sakinlerinin tepki gösterdiği sürücüyü, güvenlik gerekçesiyle aracıyla yakındaki bir yediemin otoparkına götürdü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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