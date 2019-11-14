Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ihlalleri izletildi
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Edirne'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ihlalleri izletildi

6 saat önce

Edirne'de, trafik kurallarına uymayan sürücülere drone ve MOBESE kameralarınca kaydedilen ihlal görüntüleri izletildi.

Edirne'de trafik kurallarına uymayan sürücülere ihlalleri izletildi, System.String[]

Edirne'de, trafik kurallarına uymayan sürücülere drone ve MOBESE kameralarınca kaydedilen ihlal görüntüleri izletildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik yoğunluğunun fazla olduğu mevkilerde kontrol noktaları oluşturdu.

Uygulama noktalarındaki 6 kamera, drone ve MOBESE kameraları, trafik ihlallerini kaydetti.

Ekipler, itiraz eden sürücülere cezaya neden olan ihlal görüntülerini izletti.

Yaya güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere sürücülerin huzurlu ve güvenli yolculuk yapması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yayalara yol vermeyen ve radar cihazıyla hız sınırı ihlali yaptığı belirlenen sürücülere 11 bin 622 lira ceza uygulandı.

Trafik cezası uygulanan vatandaşlardan Nusret Bulut, yaptığı açıklamada, kurallara uymaya çalıştığını belirterek, "Dikkat ediyorum, güzel bir uygulama ama ilk kez ceza yiyorum. Yaya kaldırımında bekleyen kadını görmedim. Görüntüleri izleyeceğim." diye konuştu.

Yaya öncelikli trafikle ilgili denetimlerin yıl boyunca süreceği ve tüm denetimlerin kamerayla kayıt altına alınacağı bildirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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