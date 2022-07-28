Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan elektrik trafosu aşırı sıcaklar nedeniyle yandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine TREDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu yandı - Son Dakika

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