Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü

21.08.2022 23:00
Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü

Edirne'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halkalı-Kapıkule seferini yapan trenin makinistleri, Kapıkule Garı istikametine seyir halindeyken bir kişinin raylarda hareketsiz yattığını fark etti.

Makinistlerin durdurmak için fren yapmasına rağmen tren, S.Ç'ye (56) çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Ç'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan makinistler K.B. ve D.Y, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Halkalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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