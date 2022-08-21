Alınan bilgiye göre, Halkalı-Kapıkule seferini yapan trenin makinistleri, Kapıkule Garı istikametine seyir halindeyken bir kişinin raylarda hareketsiz yattığını fark etti.

Kaynak: AA

Halkalı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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