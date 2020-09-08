Edirne'de tüfekle vurulan köpek telef oldu - Son Dakika

Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyünde bir çoban köpeği, tüfekle vurularak telef edildi.
İddiaya göre geçtiğimiz günlerde köy merasında koyun sürüsünü otlatan Ahmet Tuğla'nın kangal cinsi köpeği, S.Ç'nin çoban köpeğiyle giriştiği kavga sonucu köpeğin ölümüne neden oldu.
Köpeğinin ölmesine sinirlenen S.Ç, dün akşam saatlerinde koyunlarını otlatırken gördüğü Tuğla'nın köpeğini av tüfeğiyle vurarak telef etti.
Haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. S.Ç'nin tüfeğine el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:35 - Kaynak: AA
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