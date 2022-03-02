Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2)

02.03.2022 17:34
Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2)

4 TUTUKLAMAEdirne'de, polisin düzenlediği 'Tunca-2' operasyonu kapsamında gözaltına alınan, UYAP yakalaması bulunan 6 kişiden C.M. ile G.Ç., savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

4 TUTUKLAMA

Edirne'de, polisin düzenlediği 'Tunca-2' operasyonu kapsamında gözaltına alınan, UYAP yakalaması bulunan 6 kişiden C.M. ile G.Ç., savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mustafa Sivrikaya, 1 yıl 8 ay hapis cezası olan Emre Gündoğdu, 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Samet Örs ve 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan Beycan Çokbakan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUMLAR
500
Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası CHP heyeti Düzce TSO'yu ziyaret etti CHP heyeti Düzce TSO'yu ziyaret etti

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:40:30. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement