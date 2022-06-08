Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, bir miktar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 10 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de 'Tunca 3/Panzehir' operasyonu firarisi 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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