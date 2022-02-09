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Tunca Nehri'nin debisinde 5 kat artış - Son Dakika

Tunca Nehri'nin debisinde 5 kat artış

09.02.2022 17:50

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'sarı alarm' verilen Ergene Nehri'nden sonra Meriç ve Tunca'da da su seviyesi arttı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'sarı alarm' verilen Ergene Nehri'nden sonra Meriç ve Tunca'da da su seviyesi arttı. Şubat başında saniyede 9 metreküple akan Tunca'nın debisi, eriyen karlar ve son yağışlar ile 5 kat artarak 42 metreküp/saniyeye ulaştı.

Trakya'nın önemli su kaynaklarından Ergene Nehri için debi artışı nedeniyle 'sarı alarm' verildi. Alarm sonrası Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşan nehir, tarım arazilerini sular altında bıraktı. 2 köy yolunun da ulaşıma kapandığı taşkının ardından nehir için 'sarı alarm' sürerken, kent merkezindeki Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde de artış gözlendi.Kentte bir dönem kum adacıklarının oluştuğu, kuruma noktasına gelen nehirlerdeki artış, rakamlara da yansıdı. 1 Şubat itibarıyla 9 metreküp/saniye ile akan Tunca Nehri'nin su seviyesi, son ölçümlere göre 5 kat artarak 42 metreküp/saniyeye ulaştı. Eriyen karlar ve son günlerde etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte su seviyesindeki artış, tedirgin etti. Şubat ayı başında 209 metreküp/saniye ile akan Meriç Nehri'nde debi, son yapılan ölçümde 352 metreküp/saniyeye çıktı.


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Tunca Nehri, Uzunköprü, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunca Nehri'nin debisinde 5 kat artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunca Nehri'nin debisinde 5 kat artış - Son Dakika
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