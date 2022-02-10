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EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI - Son Dakika

EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI

10.02.2022 10:15

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'sarı alarm' vererek taşan Ergene Nehri'nden sonra, Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinde artış yaşandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 'sarı alarm' vererek taşan Ergene Nehri'nden sonra, Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinde artış yaşandı. Şubat ayı başında saniyede 9 metreküple akan Tunca Nehri, eriyen karlar ve yağışların etkisiyle 5 kat artıp 42 metreküpsaniyeye ulaştı.

Trakya'nın önemli su kaynaklarından Ergene Nehri, geçtiğimiz günlerde yaşanan debi artışıyla 'sarı alarm' verdi ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşarak tarım arazilerini sular altında bıraktı. İki köy yolunun da ulaşıma kapandığı taşkının ardından nehirdeki 'sarı alarm' seviyesi devam ederken, kent merkezinde bulunan Tunca ve Meriç nehirlerinde de artış gözlendi. Özellikle Tunca Nehri'nde Şubat ayı başından bu yana yaşanan 5 katlık debi artışı, tedirginlik yarattı.

Kentte, bir dönem kum adacıklarının oluştuğu, kuruma noktasına gelen nehirlerdeki artış rakamlara da yansıdı. 1 Şubat itibariyle 9 metreküpsaniye ile akan Tunca Nehri, son ölçümlere göre 5 kat artıp 42 metreküpsaniyeye ulaştı. Eriyen karlar ve son günlerdeki sağanak yağışların etkili olduğu su seviyesindeki artış esnaf ve vatandaşları tedirgin etti.

Şubat ayı başında 209 metreküpsaniye ile akan Meriç Nehri ise son yapılan ölçümde 352 metreküpsaniyeye çıktı.

EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI
EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI
EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI

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Tunca Nehri, Uzunköprü, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE TUNCA NEHRİ'NDE DEBİ 5 KAT ARTTI - Son Dakika
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