Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika
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Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 düzensiz göçmen çıktı

15.05.2022 13:07
Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 düzensiz göçmen çıktı

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolabında 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolabında 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün şoförü, yiyecek dolabından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.

Muavin koltuğunun altında bulunan dolabı açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 3 kişinin olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, dolaptaki 3 kişiyi çıkardı, otobüste detaylı arama yaptı.

Filistin ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice dolaba girdikleri tahmin ediliyor.

Düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika


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