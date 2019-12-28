Edirne'de turistler, aralık ayında güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden Edirne'de ziyaretçiler, aralık ayında güneşli havanın tadını çıkardı.

Tarihi eserleriyle ünlü serhat kenti, hafta sonları yurt içi ve dışından çok sayıda turist ağırlıyor.

Sınır komşusu Yunanistan, Bulgaristan, Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, kentte güneşli havanın tadını çıkardı.

Mimar Sinan Anıtı ve "Edirne" yazısı önünde fotoğraf çektiren turistler, Türk İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi ve Üç Şerefeli Cami ile kentteki müzeleri ziyaret etti.

Kış ortasında güneşli havayı fırsat bilen Edirneliler de park ve kafelerde zaman geçirdi.

İstanbul'dan gelen Mehmet Demir, AA muhabirine, havanın güzel olmasını fırsat bilip ailesiyle Edirne'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Edirne güzel, hava güzel, daha ne olsun. Tarihi eserleri bu güzel havada gezeceğiz." dedi.

Bulgaristan'dan gelen Dimitri Yanko ise güneşli havanın kendisini mutlu ettiğini, hem alışveriş yaptığını hem de ailesiyle gezdiğini söyledi.