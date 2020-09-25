Edirne'de turistlerin ilgi gösterdiği "pazar" düzenli dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Edirne'de, cuma günleri kurulan yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın tedbirleri çerçevesinde vatandaşların yoğunlukla bulundukları pazar ve çarşıların titizlikle dezenfekte edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, turistlerin ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda gerekli hijyen önlemlerinin alındığını bildirdi.

Pazara gelen ziyaretçilerin Türkçe ve Bulgarca afişlerle bilgilendirildiğini aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bulgarca afişlerimiz dağıtıldı. Bizler de dezenfeksiyon çalışmalarımıza başladık. Otoparkları ve pazaryerini dezenfekte ettik. Edirne Belediyesi olarak esnafımızı, kentimizi ve halkımızı korumak için bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda da güzel geri dönüşler oluyor. Halkımızdan da maske takmalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Dezenfeksiyon ve uyarı çalışmalarımızı her gün Saraçlar Caddesi, Çilingirler Caddesi, Bostanpazarı ve tarihi çarşılarımızda devam ediyor."