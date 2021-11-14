"Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" düzenlendi - Son Dakika

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Edirne'de "Türk Dünyası Şaheserleri" konseri düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına düzenlenen konser, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Konserin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkçe ve Yunus Emre Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Teşkilat olarak, 2021 yılı boyunca Azerbaycanlı büyük düşünür Nizami Gencevi'yi anma kararı aldıklarını belirten Kaseinov, "Bu kapsamda, yıl boyunca bazı sanatsal etkinliklerle bu iki değerli büyüğümüzün derin manevi ve kültürel hazinesini, dünyanın birçok yerinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle sanatseverler ile buluşturduk. Afrika kıtasından Balkanlar'a, açtığımız sergilerle Yunus'un ve Nizami'nin felsefesini dünya insanlarının beğenisine ve anlayışına sunduk." diye konuştu.

Kaseinov, konser turnesinin önümüzdeki hafta Tekirdağ, Bursa ve Antalya'da devam edeceğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Türk dünyasının iki önemli ismi Yunus Emre ve Nizami Gencevi'yi, Türk dünyasının değerli şef ve sanatçıları eşliğinde müzik dolu bir etkinlikle anmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Zafer, Türk dünyasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliğin ilelebet sürmesini dilediğini ifade etti.

Konserde Özbekistan'dan Alibek Kabdurahmanov ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğinde, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile sanatçılar Nilgün Kızılcı, Azerbaycan'dan Hosrov Hakan Amiri, Çınara Heydarova, Kazakistan'dan Nazım Sagıntay, Tair Tajigulov, Akerke Tajibayeva, Kırgızistan'dan Aybek Saralaev, Ayzirek Momunova, Saliya Emilbekova ve Özbekistan'dan Nosir Yusupov ile Bekzod Turaev, Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin eserlerinden örnekler sundu.

Konsere akademisyenler ve sanatseverler katıldı.