Edirne'de Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılay Edirne Şubesince kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kan bağış çadırı Saraçlar Caddesi'ne kuruldu.

Kan vermek isteyenler Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi ekiplerince bilgilendiriliyor ardından kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar kan veriyor.

Görevli doktor Nejdet Topçuoğlu, gazetecilere salgın döneminde kan bağışında sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Kısıtlamalar nedeniyle kan bağışına ilginin azaldığını aktaran Topçuoğlu, "Bağışçılarımızdan kan bağışı konusunda ilgili olmalarını bekliyoruz. İlçelere ve askeri birliklere de gidiyoruz. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarda olan organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Üniversitelerde de kan bağış kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Saraçlar Caddesi'ndeki kan bağışı kampanyası hafta başına kadar sürecek.