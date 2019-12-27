Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleşti.

Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleşti.

Vali Yardımcısı Ali Uysal başkanlığında, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantı salonunda düzenlenen toplantı, 26 yerel düzey çalışma grubunun yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, afet ve acil durumlarda görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin sorumlulukları, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensipleri anlatıldı.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal da toplantıda sunum yaptı.

Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobile bir talip de Zonguldak'tan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur

Son Dakika Haberleri
19:32 Beypazarı'ndaki ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
19:31 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobilin tanıtımından sonra kocaeli'nde konuştu-3 - Son Dakika
19:31 Bolu cezaevi firarisi mengen'de yakalandı - Son Dakika
19:27 İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
19:27 İstanbul Valiliği, 34. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]